Havuza Giren Kızların Fotoğrafını Çeken İki Suriyeliye Feci Dayak
İzmir Balçova'da çekildiği belirlenen bir videoda, havuza giren genç kızların görüntülerini kaydettiği iddia edilen iki Suriyeli feci şekilde dayak yedi.
İzmir Balçova'da, havuza giren kızların fotoğraflarını çektikleri iddia edilen Suriyeli gençler, bir vatandaş tarafından feci şekilde dövüldü.
GENÇ KIZ YARDIM İSTEDİ
İddiaya göre, havuza girmek için hazırlık yapan genç kız kendisini görüntüleyen iki Suriyeliyi fark etti. Bunun üzerine genç kız çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İki Suriyeliyi bir odaya kapatan vatandaşın attığı dayak ise sosyal medyada gündem oldu.
YORUMLAR (68)
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adam öldü lan öldü :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Turkiye kendi sapik vatandaslariyla basa cikamiorki bide suriyeliler cikti.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BU GARİBAN SURİYELİLER YANLIŞLIKLA ADAMIN MINTIKASINA GİRMİŞLER ADAM DA ÇOK SİNİRLENMİŞ EEE HAKLIDA YILLARDIR O MINTIKA ADAMA AİT AMA YİNEDE KARDEŞLERİNİ BÖYLE DÖVMESİ ÇOK AYIP ÇOK YAZIK. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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çırıl çıplak soyunurlar, ancak birisi baksa kızıyorlar. . . millet canlı izlerken kötü değil, ancak videodan izlerken namus timsali kesilirler, , , hastalıklı bir anlayışCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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elin kolun dert görmesin keşke hastanelik etseydinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır