Havuza Giren Kızların Fotoğrafını Çeken İki Suriyeliye Feci Dayak

İzmir Balçova'da, havuza giren kızların fotoğraflarını çektikleri iddia edilen Suriyeli gençler, bir vatandaş tarafından feci şekilde dövüldü.

GENÇ KIZ YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, havuza girmek için hazırlık yapan genç kız kendisini görüntüleyen iki Suriyeliyi fark etti. Bunun üzerine genç kız çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İki Suriyeliyi bir odaya kapatan vatandaşın attığı dayak ise sosyal medyada gündem oldu.