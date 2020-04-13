Havuza düşen çocuk kurtarılamadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Havuza düşen çocuk kurtarılamadı - Haber
Kaledere, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

13.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:57
Havuza düşen çocuk kurtarılamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evlerinin bahçesinde bulunan havuza düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Gülderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaledere İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hayrunnisa Körpe, dün akşam saatlerinde evin bahçesinde oynarken havuza düştü. Yakınları tarafından havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan minik kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik kızın cansız bedeni otopsi için morga alınırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haber
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haber
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haber
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Can Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Havuza düşen çocuk kurtarılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:11:43. #1.14#
title