Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç geçirdi
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Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, serinlemek için gittiği Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza atlayan 28 yaşındaki genç, kafasını taşa vurarak yaralandı.

Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç geçirdi
14.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde, serinlemek için gittiği Sapadere Kanyonu'ndaki doğal havuza atlayan 28 yaşındaki genç, kafasını taşa vurarak yaralandı. Başına aldığı darbeden dolayı kısmi felç geçiren gencin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos günü Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde turistik tesislerden olan Sapadere Kanyonu'nda meydana geldi. Yunus Emre Bozkurt (28), Gaziantep'ten gelen ağabeyi ile vakit geçirmek için kanyona gitti. Buradaki doğal havuza girmek isteyen iki kardeşten Yunus Emre Bozkurt, doğal havuzun kenarında bulunan tahtanın üzerine çıkarak kendisini suya attı.

Suya balıklama atladı

160-170 santimetre derinliğindeki suya balıklama atlayan Bozkurt, başını dipteki taşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bilincini kaybeden ve hareketsiz kalan Bozkurt, ağabeyi ile çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla boynunda kırık olduğu saplanan Bozkurt'u Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bozkurt'un, kol ve ayağında kısmi felç olduğu belirlendi.

Olay anı kameraya yansıdı

Bozkurt'un suya atladığı o an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi süren Bozkurt, işletmede ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Başka ailelerin canları yanmasın"

Yunus Emre Bozkurt, olayla ilgili ihmalin olduğunu öne sürerek, "Ne ağacın içinde basamak ne başıma değen kayalar, her şeyi kaldırmışlar. Olaydan sonra levhalar asılmış, uyarılar yapılmış. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum. Ben şu an zor durumdayım. Başka ailelerin canları yanmasın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.

Abla Arzu Doğan ise jandarma ve savcılığa şikayette bulunduklarını ifade etti. Olay yerine gittiklerinde restoranı ve kafeyi kapalı gördüğünü ileri süren Doğan, "Şükürler olsun yaşıyor. Sağ eli ve sol tarafını hissetmiyor. Doktor şimdilik yürümeyeceğini yatalak bir hasta olduğunu söyledi. Sapadere'ye gezmeye yürümeye gidiyor ve felç olarak dönüyor. Biz de bu durumdan şikayetçiyiz. Biz oranın yetkilerinden şikayetçiyiz. Gerekli yerlere müracaat ettik gerekeni yapacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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