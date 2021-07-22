Havuz sularındaki mikroplar ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor
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Havuz sularındaki mikroplar ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor

Havuz sularındaki mikroplar ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Bengisu Ay, "Havuz sularındaki mikroplar idrar yolu enfeksiyonları, vajina enfeksiyonları, ishal, deri enfeksiyonları, dış kulak yolu, göz ve beyin iltihabına bile yol açabilir.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Bengisu Ay, "Havuz sularındaki mikroplar idrar yolu enfeksiyonları, vajina enfeksiyonları, ishal, deri enfeksiyonları, dış kulak yolu, göz ve beyin iltihabına bile yol açabilir." ifadesini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ay, tatilde havuza girecekler için uyarılarda bulundu.

Ay, havuz sularındaki mikropların idrar yolu enfeksiyonları, vajina enfeksiyonları, ishal, deri enfeksiyonları, dış kulak yolu, göz ve beyin iltihabına dahi yol açabileceğini belirterek, "Yaz tatilinde ya da sonrasında gözde yanma, idrar yaparken yanma, sık idrara gitme, kulakta şişlik kızarıklık, ishal, ateş ve genital akıntı gibi durumlarda mutlaka doktora başvurulmalıdır." dedi.

Havuzları temizlemek için kullanılan klora rağmen bazı dirençli mikroorganizmaların insanlarda enfeksiyonlara zemin hazırladığını kaydeden Ay, durağan olması nedeniyle havuz sularının bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşturduğuna dikkati çekti.

Ay, herhangi bir rahatsızlığı olan hasta kişilerin kesinlikle havuza girmemesi gerektiğine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suya girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınmalıdır. Kadınlar tampon kullanacaksa mutlaka sudan çıktıktan sonra tampon değişimi yapmalıdır. Vajinal enfeksiyonlar ve idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için ıslak mayo ile kalmamalı, mayo değişimi sağlanmalıdır. Klorlama ve su analizi yapıldığından emin olunmayan havuzlar tercih edilmemelidir. Klorlama gibi dezenfeksiyon yöntemleri ile mikroorganizmalar öldürülür. Ama dirençli olanlar üzerinde bir etki yapamaz. Bu enfeksiyonlardan korunmanın en güzel yolu ise deniz tercihi yapılmasıdır. Deniz tercihi de mavi bayraklı plajlar olmalıdır."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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