Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da 30 santimetre derinliğindeki havuzda boğularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Adana'da 30 santimetre derinliğindeki havuzda boğularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Küçük çocuğun anne ve babası cenaze sırasında güçlükle ayakta durabildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait havuzda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi Dila (33) ve akrabalarıyla birlikte yüzmek için havuza gitti. Burada Deniz, arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santimetre olan havuza girdi.

Karslı, çırpınmaya başlayınca arkadaşları çığlık attı. Bu arada havuza çocuğunu getiren bir hemşire sesleri duyunca yardıma koştu. Annesi Dila Karslı, oğlunu çıkarmaya çalıştı ancak vakum çocuğu çektiği için kurtaramadı.

Bu sırada hemşire vakuma ayağını sokup çekim gücünü azaltınca çocuğu havuzdan çıkartabildiler. Hemşire çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Çocuk kısa sürede havuza gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Babası Cezayir'de çalışan Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün sabah Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan amcaları tarafından teslim alındı. Ardından Küçükoba Mezarlığı'na götürülen çocuğun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu sırada baba Yusuf ve anne Dila güçlükle ayakta durabildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı