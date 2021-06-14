Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 30 santimetre derinliğindeki havuzda boğularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Adana'da 30 santimetre derinliğindeki havuzda boğularak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Küçük çocuğun anne ve babası cenaze sırasında güçlükle ayakta durabildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait havuzda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi Dila (33) ve akrabalarıyla birlikte yüzmek için havuza gitti. Burada Deniz, arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santimetre olan havuza girdi.

Karslı, çırpınmaya başlayınca arkadaşları çığlık attı. Bu arada havuza çocuğunu getiren bir hemşire sesleri duyunca yardıma koştu. Annesi Dila Karslı, oğlunu çıkarmaya çalıştı ancak vakum çocuğu çektiği için kurtaramadı.

Bu sırada hemşire vakuma ayağını sokup çekim gücünü azaltınca çocuğu havuzdan çıkartabildiler. Hemşire çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Çocuk kısa sürede havuza gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Babası Cezayir'de çalışan Deniz Poyraz'ın cenazesi bugün sabah Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan amcaları tarafından teslim alındı. Ardından Küçükoba Mezarlığı'na götürülen çocuğun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu sırada baba Yusuf ve anne Dila güçlükle ayakta durabildi. - ADANA

Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havuz faciasında ölen Deniz son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 12:20:28. #1.14#

title