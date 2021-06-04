Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlayan HAVASAK'ın sefer sayısı artırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlamak için hayata geçirdiği HAVASAK'ın sefer sayısı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle artırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlamak için hayata geçirdiği HAVASAK'ın sefer sayısı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, HAVASAK'a ilginin günden güne arttığı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arası yolcu taşıyan HAVASAK'ın, kademeli normalleşmenin ardından ek seferlere başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Haziran Pazartesi günü itibarıyla 9 gidiş-9 geliş olarak gerçekleştirilen seferler, 12 gidiş-12 geliş olarak uygulanacak. Daha önce gidiş 9 ve dönüş 9 olmak üzere toplamda 18 sefer olarak hizmet veren araçlar, yeni dönemde gidiş 12 ve dönüş 12 olmak üzere toplam 24 sefer yapacak. Bu güncellemeyle birlikte havalimanı yolcuları karşılıklı olarak her 1,5 saatte bir yolculuk edebilecek. HAVASAK için bilet satışı Kent Meydanı, SBB Terminali, Kuzey Terminal, Şal Sokak, Erenler Patates Hali ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yetkili noktalardan yapılıyor. Ayrıca havasak.com.tr adresi üzerinde de online bilet alımı gerçekleştirilebiliyor. HAVASAK'a ulaşma noktasında büyük kolaylık sağlayan aktarma servisleri, seferlerden önce ve sonra şehrin belirli noktalarından terminale yolcu taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu