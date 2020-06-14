Havsa'da yapılması planlanan gümrükleme alanı
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Havsa'da yapılması planlanan gümrükleme alanı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesine yapılması planlanan "Havsa Gümrükleme Alanı" projesinin CHP ve İYİ Partili üyelerce engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Havsa'da yapılması planlanan gümrükleme alanı
14.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:10

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Havsa ilçesine yapılması planlanan "Havsa Gümrükleme Alanı" projesinin CHP ve İYİ Partili üyelerce engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Havsa'da bulunan Zarbun Çiftliği'nin 60 bin metrekaresinin gümrükleme alanı olması şartıyla İl Özel İdaresine bağış yapılarak iç gümrükleme sahası haline getirilmesi projesinin, İl Genel Meclisinin haziran ayı toplantısında görüşüldüğünü belirtti.

Meclisteki görüşmelerde CHP ve İYİ Partili üyelerin, projeyi engellemeye çalıştığını öne süren İba, şunları kaydetti:

"Proje ile Havsa'mızda onlarca lojistik firması hizmet verecek ve yüzlerce hemşehrimiz istihdam edilecektir. Ancak CHP ve İYİ Parti İl Genel Meclis üyeleri 'Havsa Gümrükleme Alanı' projesini geciktirmek ve engellemek için çalışmaktadır.

Burada 60 bin metrekarelik alanın Edirne İl Özel İdaresine bağış yapılması söz konusudur. Yani konunun imarla alakası yoktur ve mülkiyet konusudur. Kaldı ki konu imarla ilgili olsaydı yüzde yüz yetkili kurum Havsa Belediyesi olacaktı. Bunu CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu muhalefet grubu çok iyi bilmektedir. Aldıkları kararlar siyasidir ve samimi değildir. Yapılacak bu yatırımı engellemeye çalışmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Biz ise güçlü ekonomik altyapımız ve kurumlarımızın etkili mücadelesi sayesinde yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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