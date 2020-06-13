Havsa'da kan bağışı kampanyası başlatıldı
Türk Kızılay Edirne Şubesince, Havsa ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
13.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:06
Türk Kızılay Edirne Şubesince, Havsa ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'nda çadır kuran Türk Kızılay görevlileri kan alımlarını sürdürüyor.
Dr. Mehmet Dedemehmet, teknik ve sağlık personeliyle vatandaşlara yardımcı oluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşi ölçülen vatandaşlar, maskeli şekilde sosyal mesafe kuralına uyarak Türk Kızılay çadırında kan veriyor.
Vatandaşlar kampanyaya ilgi gösteriyor.
Kaynak: AA