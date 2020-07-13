Havsa'da doğal gaz çalışmaları yeniden başladı Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede doğal gaz çalışmalarının yeniden başladığını bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçede doğal gaz çalışmalarının yeniden başladığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen doğal gaz çalışmalarının Yeni Mahalle'de başladığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Balkan, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki doğal gaz şebeke çalışmaları kaldığı yerden tekrar başlayacak.

İlk etapta Yeni Mahalle Hastane tarafında doğal gaz döşenmeyen kısım tamamlanacak ve Varoş Mahalle'mizde Uzunköprü Caddesi'ne kadar olan kısımda şebeke döşemesi yapılacak.

İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA