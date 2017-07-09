Havsa Belediyesinden Yaz Kursu

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, öğrencilere yönelik yaz kursu açtıklarını bildirdi.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilinde eğlenceli vakit geçirirken öğrenmelerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



Bu amaçla üç branşta kurslar düzenlediklerini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:



"Belediyemiz kültür etkinlikleri çerçevesinde Masal Diyarı Gençlik ve Spor Derneği işbirliği ile düzenlenen sanat, spor ve kültür kursları Havsa Halk Eğitim Merkezi'nde başladı. Çocuklarımız bale, İngilizce ve satranç branşlarında kurs görecekler. Tüm öğrencilerimizi kurslara bekliyoruz."