Havran'ın Temaşlık Mahallesi'ne ana sınıfı yapılacak İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Havran ilçesine bağlı Temaşalık Mahallesi'nde ana sınıfı yapılacak.

İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Havran ilçesine bağlı Temaşalık Mahallesi'nde ana sınıfı yapılacak.

Balıkesir Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Hasan Şıldak, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Belgüzar Öğüt katıldı.

Temaşalık İlkokulu bahçesinde inşa edilecek binada mutfak, depo, öğretmen odası ve tuvalet bölümleri de bulunacak.

Vali Şıldak, törende yaptığı konuşmada, "Balıkesir gönlü zengin hayırseverlere sahip şanslı bir şehir. Eğitime yapılan yatırımı ve okul öncesi eğitimi önemsiyoruz. Hayırsever İstanbul Havranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA