Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

04.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:33

Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı Balıkesir'in Havran ilçesinde kırsal Kobaklar Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde kırsal Kobaklar Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor

Edinilen bilgiye göre Havran ilçesinin kırsal Kobaklar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yaklaşık 750 kişinin yaşadığı Kobaklar Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 06.00'da yürürlüğe girdiği valilik tarafından duyuruldu. Kırsal mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kurulan barikatlar ile kapatıldı.

Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı
Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

İlgili Haberler

- Emet'te 4 mahallede karantina
- Emet'te 4 mahallede karantina
Son dakika haberleri! Sakarya'da yakalanan vahşi kedi Kocaeli'de karantinaya alındı
Son dakika haberleri! Sakarya'da yakalanan vahşi kedi Kocaeli'de karantinaya alındı
Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı ele geçirildi
Hakkari kırsalında silah ve patlayıcı ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:33:48. #1.15#
title