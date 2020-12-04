Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

Havran'ın kırsal Kobaklar Mahallesi karantinaya alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde kırsal Kobaklar Mahallesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor

Edinilen bilgiye göre Havran ilçesinin kırsal Kobaklar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yaklaşık 750 kişinin yaşadığı Kobaklar Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu öğrenilirken, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 06.00'da yürürlüğe girdiği valilik tarafından duyuruldu. Kırsal mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kurulan barikatlar ile kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS