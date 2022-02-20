Havran'da şampiyonluk heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havran'da şampiyonluk heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Havran'da şampiyonluk heyecanı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir'in tek takımı olan Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı grubunu şampiyonlukla tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir'in tek takımı olan Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı grubunu şampiyonlukla tamamladı.

33 puanla grup birincisi olarak bitirdiği zorlu müsabakaların ardından çeyrek finalleri Eskişehir'de, yarı final ve final maçları ise Mersin'de yapılacak.

Çan Gençlik Kale Spor maçında voleybolcuları yalnız bırakmayan AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Eski Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başarılı ekibi tebrik ettiler ve şampiyonluk sevinçlerine ortak oldular.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Play-Off yolunda Havran Fatih Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımımıza başarılar dileriz."dedi. - BALIKESİR

Havran'da şampiyonluk heyecanı

Havran'da şampiyonluk heyecanı

Havran'da şampiyonluk heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Balıkesir, voleybol, Havran, Fatih, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title