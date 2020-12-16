Havran'da sağlık çalışanlarına 2 ton mandalina dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Havran'da sağlık çalışanlarına 2 ton mandalina dağıtıldı

16.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:51
Havran'da sağlık çalışanlarına 2 ton mandalina dağıtıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde sağlık kuruluşlarında görevli 200 çalışana, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası dolayısıyla 2 ton mandalina hediye edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde sağlık kuruluşlarında görevli 200 çalışana, Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası dolayısıyla 2 ton mandalina hediye edildi.

Havran Kaymakamlığı ile Havran Meyve Sebzeciler ve Esnaf Odasınca düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarına onar kilogramlık kasalar halinde 2 ton mandalina dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Oda Başkanı Murat Hançer, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ziyaret ederek dalından taze taze toplanan mandalinaları teslim etti.

Özderin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her yıl 12 Aralık'ta başlayan Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı bundan önce genelde okullarda kutlardık. Bu sene malum pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimle devam ediliyor. Biz de bugünlerin aşağı yukarı 9 aydan beri gecesine gündüzüne katan ailelerinden uzakta kalan sağlık personelimizle beraber bu haftayı kutlayalım dedik. Gece gündüz demeden 7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarımıza küçük bir ikramınız olsun diye mandalina getirdik." dedi.

Hançer de önceki yıllarda Havran'da bütün öğrencilerle 5 bin meyve paketi ile bir etkinlikte buluştuklarını hatırlatarak, "Salgınla mücadelede cephenin önünde gece gündüz bizler için savaşan sağlık personelimizle bu etkinliği kutlayalım, birlik ve beraberliğimizi simgeleyelim dedik. Bunu da Havran'ın yüksek C vitamini mandalinasıyla yaptık, yerli ürünümüz olarak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

İlgili Haberler

Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
Kamyon devrildi; 15 ton mandalina yola saçıldı
Kamyon devrildi; 15 ton mandalina yola saçıldı
Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu
Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Alişan İrem Derici Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havran'da sağlık çalışanlarına 2 ton mandalina dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:14:13. #1.14#
title