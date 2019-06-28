Havran'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Bahçeci yönetimindeki 17 HB 014 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda ilçe merkezi yakınında Raşit Uymaz'ın kullandığı 10 ABS 148 plakalı tıra arkasından çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Bahçeci ve aynı araçtaki Ayşegül Bahçeci, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bir süre ulaşım sağlanamayan yolda trafik, itfaiye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA