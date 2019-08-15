Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ruhi Göktepe yönetimindeki 10 H 9975 plakalı minibüs, Kocadağ mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Göktepe, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.