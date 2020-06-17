Havran'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'in Havran ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hallaçlar Mahallesi yol kavşağındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eğimli arazide hızla yayılan alevler, bazı çam ağaçlarını ve arı kovanlarını da etkiledi.

Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ve Havran İtfaiye Grup Amirliği arazözü sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 4 dönümlük alan ve 2 arı kovanı zarar gördü.

Kaynak: AA