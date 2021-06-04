Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kazdağları'nın güney yamacında Havran ilçesinde yetiştirilmeye başlanan kirazlar iç piyasalarda büyük rağbet görüyor.

Kazdağları'nın güney yamacında Havran ilçesinde yetiştirilmeye başlanan kirazlar iç piyasalarda büyük rağbet görüyor. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan kiraz bahçelerinde hasat başladı.

Balıkesir'in mandalinası ve zeytini ile tanınan Havran ilçesi, son günlerde farklı ürünler ile de gündeme geliyor. Özellikle Kazdağları'nın yamaçlarında yetiştirilen kirazlar iç piyasada büyük rağbet görüyor. Üreticisini bu yıl fiyatıyla memnun eden kirazın hasat mevsimi haziran sonuna kadar devam edecek. Kiraz, lezzet ve kalite olarak iddialı bir ürün olarak piyasada yerini buluyor.

Havran kirazının toprak ve hava şartları sebebiyle farklılık gösterdiğini ifade eden çiftçi Ali Atak "Şu an kiraz mevsimi olduğu için hasada başladık. Kiraz topluyoruz. Sezonun ilk kirazları diyebiliriz. Yöre olarak çok ayrı bir lezzeti var" dedi.

Bu yılın kiraz hasadına başladıklarını ifade eden Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, "2021 yılının ilk kiraz hasadı sezonundayız. Bu gün hasat zamanında kendilerini ziyaret ettik. Burada kirazlar toplanıyor" dedi.

Bu yılın verimli olduğunu ifade eden Hançer, "Bu sene verimli geçecek. Fiyatlar üreticiyi memnun eder derecede. Havran son yıllarda kiraz konusunda biraz fark oluşturmaya başladı. Bayramiç nasıl kirazda, şeftalide, elmada bir marka olduysa, biz de kırsal mahallelerimizde aynı şekilde kirazın, çileğin, mandalinanın üzerinde durup, kaymakamlığımız, ilçe tarım, belediyemiz olsun, ziraat odamız olsun, ilçemizi meyve konusunda, narenciye konusunda biraz daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

(Emrah Elmas/İHA)

Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fatma Şahin Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Gervinho Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havran'da Kazdağları'nın eteklerinde kiraz hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:48:36. #1.15#

title