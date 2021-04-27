Havran'da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı
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Havran'da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı

Havran'da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesi Kaymakamı Enver Özderin, Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetime katıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi Kaymakamı Enver Özderin, Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetime katıldı. Halk Pazarında yapılan denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Murat Hançer de Kaymakam Özderin'e eşlik etti.

Kaymakam Enver Özderin, kurulan halk pazarını gezerek esnaflarla sohbet etti. Özderin, vaka artışının ilde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edilerek harfiyen uyulmasının önemini belirtti. Özderin, sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve hijyen kurallarına göre hareket edilmesi konularında hatırlatmalarda bulundu. - BALIKESİR

Havran'da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı
Havran'da Kaymakam Özderin dinamik denetime katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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