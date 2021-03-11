Havran'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
11.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Balıkesir'in Havran ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
İlçede izinsiz kazı yapılacağı istihbaratı alan Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, 1 dedektör ve 2 kazma ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik