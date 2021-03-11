Havran'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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Havran'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

11.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:02
Havran'da izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

İlçede izinsiz kazı yapılacağı istihbaratı alan Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, 1 dedektör ve 2 kazma ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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