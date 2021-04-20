Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
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Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi

Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü işbirliği ile gençlik buluşması düzenlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü işbirliği ile gençlik buluşması düzenlendi. Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörü Ahmet Sarıoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen buluşma büyük ilgi gördü.

Havran'da İlçe Müftülüğü önemli bir etkinliğe imza atarken, gençleri buluşturdu. Düzenlenen gençlik buluşmasına çok sayıda genç katılırken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Gençlik buluşmasının ardından Trafik Polis Memuru Serdar Gökçegöz tarafından ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Gençlik Koordinatörü Ahmet Sarıoğlu, "Önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahipleri ile yaşlıları ziyaret edeceğiz. Erzak dağıtımı yapacağız. Etkinliğimize katılan gençler ve bize destek olan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile trafik eğitimi veren Trafik Polis Memuru Serdar Gökçegöz'e teşekkür ediyoruz. Etkinlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi
Havran'da gençlik buluşması yapıldı trafik eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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