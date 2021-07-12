Havran'da ev yangını
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Havran'da ev yangını

Havran'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı müstakil ev tamamen yandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen yangında, 2 katlı müstakil ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'nde İsmail A.'ya ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bütün evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin arazözlerin yanı sıra itfaiye erlerinin, kazma ve kürekle de müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ancak ekiplerin alevlerle büyük mücadelesine rağmen, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, müdahale eden ateş savaşçıları, yangın sonrası böyle görüntülendi. - BALIKESİR

Havran'da ev yangını
Havran'da ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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