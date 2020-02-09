Havran'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Eseler Mahallesi yakınında devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdukları araçta Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen İ.Ç. (53) ise gözaltına alındı.