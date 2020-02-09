Havran'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Havran'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

09.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:10
Havran'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Eseler Mahallesi yakınında devriye görevini yürüten ekipleri, şüphe üzerine durdukları araçta uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen İ.Ç. (53) ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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