Havran'da 5 Yıllık Çalışma Toplantısı

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un 5 yıllık tanıtım toplantısında, "16 yıldır Ak Parti'nin her kademesinde görev aldım. Bana kapıcılık yap denilirse, davam için onu da yapmaya hazırım" denen sözleri damga vurdu.

Belediyenin çalışma toplantısı, ilçe düğün salonunda yapıldı. Toplantıya Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İl Başkanı Hasan Demiraslan ve teşkilat üyeleri katıldı.

Duygulandıran konuşmasında Ersoy, "Partimin 16 yıldır her kademesinde görev aldım. Yarın bana kapıcılık yap denilirse, davam için onu da yapmaya hazırım. Reisimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim arkasındayım şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Yerel seçimlerde Ak Belediyecilik ile tanışmayan belediyeleri tanıştırmak istiyoruz. Halkımız karar vermeli, yan gelip yatan başkan mı yoksa ilçesine gece gündüz hizmet edecek insan mı arıyor. Ak Partili belediyeler arı gibi çalışıyor, halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğunu çok iyi biliyorlar"diye konuştu.

Ardından 25 dakikalık faaliyet raporu slayt eşliğinde katılımcılara sunulduktan sonra toplu fotoğraf çekildi. - BALIKESİR