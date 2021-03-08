Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babasının cenazesi toprağa verildi
Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy'un dün 78 yaşında vefat eden babası İbrahim Ersoy'un cenazesi defnedildi.
Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy'un dün 78 yaşında vefat eden babası İbrahim Ersoy'un cenazesi defnedildi.
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İbrahim Ersoy, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ersoy için sosyal mesafe kuralına uygun olarak ilçedeki mezarlık önündeki açık alanda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının ardından Ersoy'un naaşı, Havran Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve yakınları, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik