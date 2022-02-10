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Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

Balıkesir'in Havran ilçesi EMITT Turizm Fuarında açtığı stant ile büyük ilgi görüyor.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesi EMITT Turizm Fuarında açtığı stant ile büyük ilgi görüyor.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) başta Çanakkale Kahramanı, '276 kilo top mermisini kaldıran Havranlı Koca Seyit'in, tarihinin, kültürünün, zeytininin zeytinyağının, höşmeriminin, leblebisinin ve damak tatlarının tanıtıldığı 'Havran' standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. - BALIKESİR

Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

Havran'a EMITT' te yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Beylikdüzü, Balıkesir, Turizm, Fuar, Yerel, Haberler

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