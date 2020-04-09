Havra Sokağı'nda virüse geçit yok
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Konak Belediyesi, Kemeraltı, Zabıta, Konak, Güncel

Havra Sokağı'nda virüse geçit yok

Konak Belediyesi yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nın en işlek sokağı olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışında bariyerli denetim uygulamasına geçti.

09.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:36
Havra Sokağı'nda virüse geçit yok

Kemeraltı Çarşısı'nda, taze gıda ve balık denince akla ilk gelen yer olan Havra Sokağı'nın giriş ve çıkışlarında bariyerli denetim uygulaması başladı. Konak Belediyesi'nin salgın önlemleri kapsamında başlatılan uygulama ile Havra Sokağı'nda güvenli alışveriş ortamı sağlanarak esnafın ve vatandaşın sağlığı için önlemler artırıldı. Konak'taki pazaryerlerinde olduğu gibi Havra Sokağı'na giriş çıkışlar da bariyer sistemi ile kontrol altına alındı.

Havra'ya giriş çıkışlar kontrol altında

Özellikle evleri yakın civarda olup alışverişte Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşın, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alışveriş yapabilmesi için Konak Belediyesi'nin zabıta ekipleri bir dizi önlem aldı. Öncelikle sokağa giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ve aynı anda sokakta olan insan sayısının belli bir oranı aşmaması için bariyer uygulamasına geçildi. Sokağın ana girişleri ile ara sokaklara çıkan noktalarına demir bariyerler koyuldu. Havra Sokağı'nın kapıları niteliğindeki bariyerlerin başında duran zabıta personeli ise alışverişe gelen vatandaşların giriş ve çıkışı sırasında maske ve dezenfektanı da hazır bulunduruyor.

Havra esnafı kurallara uyuyor

Havra Sokağı'nda alınan önlemlerin yanı sıra zabıta ekipleri sokak esnafına da dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgi verdi.Maske ve eldiven kullanımı konusunda taviz verilmemesini isteyen zabıta, ellerin sık yıkanması, ürünlerin elle seçtirilmemesi, sosyal mesafenin korunması gibi önlemlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Havra Sokağı'nın her gün en geç 19.00'da kapanacağı kararı da hatırlatıldı.Havra Sokağı'nın ekmek kapıları olduğunu dile getiren esnaf da kurallara harfiyen uyacaklarının sözünü verdi.

#EvdeKal Konak

Havra Sokağı'nda sıkı bir denetim uygulayan Konak Belediyesi zabıta ekipleri, bariyerlere ek olarak sokağa giriş çıkış yapan vatandaşlar için dezenfektan ve maske de bulunduruyor. Zabıta personeli,esnafla beraber vatandaşı da bilgilendiriyor. Zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiği vatandaşa hatırlatılırken, alışveriş sırasında uymaları gereken hijyen ve sosyal mesafe kuralları da anlatılıyor.

Kaynak: Bültenler

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