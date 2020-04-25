Havlayan köpekleri ve sahibini bıçakladılar Adana'da alkollü 5 kişi, bir iş yerinin önünden geçerken kendilerine havlayan biri Pitbull cinsi 2 köpeği ve tartıştıkları iş yerinin sahibini bıçakladı.

Adana'da alkollü 5 kişi, bir iş yerinin önünden geçerken kendilerine havlayan biri Pitbull cinsi 2 köpeği ve tartıştıkları iş yerinin sahibini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 5 Ocak Stadyumu yakınlarında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 5 kişi yoldan geçerken, Özcan A.'ya ait iş yerinin önünde duran engelli 'Duman' ve Pitbull cinsi 'Leo' isimli köpekler havladı.

Bu kişiler de havlama üzerine ayağından engelli olan Duman adlı köpeği tekmeledi. Olayı görmesi üzerine şüpheliler ile köpeklerin sahibi Özcan A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, kemerleri ve bıçakları ile Özcan A. ile köpeklerine saldırdı. Özcan A. ile köpeklerini bıçakla yaralayan 5 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Özcan A.'yı hastaneye kaldırdı. Biri boynundan yaralanan 2 köpek ise veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Özcan A.'nın ise ayak ve kollarında bıçak darbeleri olduğu durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA