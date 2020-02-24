HAVLAYAN KÖPEĞE ÇARPIP KAÇTI

24.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:01

SARIYER'de 9 yıldır site sakinlerinin baktığı Jason isimli köpeğe çarpan sürücü hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıyer Boğaziçi Malikaneleri Sitesi'nde, site sakinlerinin 9 yıldır baktığı Jason isimli köpeğe yolda ilerleyen bir araca havladı. Köpeği fark eden sürücü buna rağmen hızla gaza bastı. Aracın çarptığı köpek yaralandı.Site sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine kanlar içindeki köpek tedavi altına alındı. Sol arka patisindeki kırık olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar bulunan köpeğin sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Site sakinlerinin Jason'a çarpıp kaçan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

"ÇARPTIĞI GİBİ KAÇTI GİTTİ"Site görevlisi Erdal Ateş yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ağaç buduyorduk burada o sırada. Sesin gelmesi üzerine dışarıya çıktık, bir aracın köpeğe çarpıp kaçtığını gördük. Belediyenin evde hizmet aracıydı. O kaçtıktan sonra biz güvenliğe bildirdik, çıkmıştı siteden. Daha sonra plakasını falan aldık, bildirdiler. Veteriner çağırdık, bakıma aldılar. Veterinere götürüp tedavisini yaptılar daha sonra getirdiler. Ayağını ezmiş geçmişti, ayakları, ağzı burnu kan içindeydi. Şu an ayağı sakat, uzun bir süre düzgün yürüyemeyecek. Umarım çabuk iyileşir. Kaçmak yerine durup hayvanı götürse daha iyi olurdu ama maalesef sitenin içinde çok süratli bir şekilde, arkasına bakmadan çekip gitti. Araç aşağıdan çok süratli geliyordu, köpek biraz havlayınca çarptığı gibi kaçtı gitti."

2 AYA KADAR ESKİ HAYATINA GERİ DÖNEBİLECEKJason'ın tedavisini yapan Veteriner Temel Kanak ise, "Cuma günü yaşanan trafik kazası sonucunda belediye ekipleri ile birlikte köpeği yakalayıp burada kontrollerini yaptık. Ayak parmaklarında kırık var yalnız aynı zamanda ayağın üzerinde ve kuyrukta ufak tefek sıyrıklarımız mevcut. Çok ciddi bir travması söz konusu değil. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre içinde toparlanacağını düşünüyoruz. Genel durumu ve özel yaşam alanını çok fazla değiştirmemek adına kendi kulübesinde istirahat edebileceğini kararlaştırdık. Her gün haberleşiyoruz hasta sahipleriyle. Kuvvetle muhtemel 2 aydan itibaren rahatlayıp eski hayatına geri dönecek" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------------- -Güvenlik kamerası görüntüleri-Site sakini ile röp.-Jason'ın görüntüleri-Muhabir anonsları(Beyza Nur Güler)-Veteriner ile röp.-Genel ve detay

Kaynak: DHA

- İstanbul