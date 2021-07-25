Haven haritasında Cypher kamerası koyulabilen 2 nokta keşfedildi
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Haven haritasında Cypher kamerası koyulabilen 2 nokta keşfedildi

Haven haritasında Cypher kamerası koyulabilen 2 nokta keşfedildi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bomba kurulduktan sonra rakibiniz bombayı çözüyor mu bu kameralar ile görebilirsiniz.

Haven haritasında saldırı tarafından gelenleri görmek veya bomba kurulduktan sonra alana girmek için kullanılabilecek A ve C bölgelerinde 2 adet Cypher kamerası bulundu. Bir Cypher oyuncusu bu iki noktayı 'de paylaştı.

Bu gizli kameralardan ilki Haven haritasının A bölgesinde yer alan pencereden konulabiliyor. Pencerenin uç noktasından birkaç kez zıplayarak kamerayı koymaya çalışıyorsunuz ve denk getirebilirseniz kamera yerleştiriliyor.

Diğer bir gizli kamera bölgesi ise C'de yer alan radyanit kutusunun üstünden zıplayarak yerleştiriliyor. Bu kamera ile de ilk kamerayla olduğu gibi bomba kurulduktan sonra rakibinizi gözetleyebilirsiniz. Her iki kamerayı yerleştirmek de biraz pratik istiyor ama usta Cypher oyuncularının kullanabileceği bu taktikleri artık siz de biliyorsunuz.

Kaynak: Playerbros

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