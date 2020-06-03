HAVELSAN'ın Yeni Robotu Büyük İlgi Gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAVELSAN'ın Yeni Robotu Büyük İlgi Gördü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı büyük ilgi gördü.

HAVELSAN'ın Yeni Robotu Büyük İlgi Gördü
03.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı büyük ilgi gördü. Geliştirdiği robotu bu yıl kullanmaya başlamayı planlayan HAVELSAN, insansız kara, hava, su altı ve su üstü araçlarının birbirleriyle iletişime geçerek, birlikte görevler gerçekleştirmelerini sağlayacak özgün bir algoritma üzerinde çalıştığını da belirtti.

2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürüten HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında, kısa süre içerisinde orta sınıf insansız hava aracı geliştiren HAVELSAN, prototip robot ile arazide sürüş ve test çalışmalarına devam ediyor.

HAVELSAN'ın Yeni Robotu Fiziksel Çevreyle Tamamen Uyumlu

Otonom araç kontrol ünitesine, motor kontrol sistemine, batarya izleme sistemine, LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörlere, veri füzyon birimine, yapay zekâ modülüne, sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemine, uzaktan kontrol ünitesine sahip olan prototip robot, fiziksel çevreyle tamamen uyumlu olarak geliştirildi.

150 cm boya, 100 cm genişliğe, 60 cm yüksekliğe sahip olan insansız kara aracı, 350 kg ağırlığa sahip. Elektrikli motor kullanılarak geliştirilen robotun, saatte 7 km hıza çıkabildiği söyleniyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni robot, 2 saatte fazla operasyon gerçekleştirebiliyor.

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, insansız araçlarla ilgili yaptıkları çalışmalara yönelik gerçekleştirdiği açıklamada, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, ilk kez sergilenen insansız kara aracıyla ilgili olarak fuar sonrasında büyük gelişmelere imza attıklarını, insansız araçlar ile ilgili olarak çalışmaları gerçekleştirmek üzere ayrı bir birim kurulduğunu ve bu birimde 20'den fazla uzmanın görev aldığını belirtti.

HAVELSAN, geliştirdiği insansız hava aracının seri üretimi için geri sayıma başladı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu Haber
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı Çağlar Çorumlu
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: HAVELSAN'ın Yeni Robotu Büyük İlgi Gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 13:50:28. #1.15#
title