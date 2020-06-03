HAVELSAN'ın Yeni Robotu Büyük İlgi Gördü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı büyük ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı büyük ilgi gördü. Geliştirdiği robotu bu yıl kullanmaya başlamayı planlayan HAVELSAN, insansız kara, hava, su altı ve su üstü araçlarının birbirleriyle iletişime geçerek, birlikte görevler gerçekleştirmelerini sağlayacak özgün bir algoritma üzerinde çalıştığını da belirtti.

2018'den bu yana otonom sistemler konusunda çeşitli çalışmalar yürüten HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında, kısa süre içerisinde orta sınıf insansız hava aracı geliştiren HAVELSAN, prototip robot ile arazide sürüş ve test çalışmalarına devam ediyor.

HAVELSAN'ın Yeni Robotu Fiziksel Çevreyle Tamamen Uyumlu

Otonom araç kontrol ünitesine, motor kontrol sistemine, batarya izleme sistemine, LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörlere, veri füzyon birimine, yapay zekâ modülüne, sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemine, uzaktan kontrol ünitesine sahip olan prototip robot, fiziksel çevreyle tamamen uyumlu olarak geliştirildi.

150 cm boya, 100 cm genişliğe, 60 cm yüksekliğe sahip olan insansız kara aracı, 350 kg ağırlığa sahip. Elektrikli motor kullanılarak geliştirilen robotun, saatte 7 km hıza çıkabildiği söyleniyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni robot, 2 saatte fazla operasyon gerçekleştirebiliyor.

HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, insansız araçlarla ilgili yaptıkları çalışmalara yönelik gerçekleştirdiği açıklamada, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, ilk kez sergilenen insansız kara aracıyla ilgili olarak fuar sonrasında büyük gelişmelere imza attıklarını, insansız araçlar ile ilgili olarak çalışmaları gerçekleştirmek üzere ayrı bir birim kurulduğunu ve bu birimde 20'den fazla uzmanın görev aldığını belirtti.

HAVELSAN, geliştirdiği insansız hava aracının seri üretimi için geri sayıma başladı.