HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi açıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar: "İhraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

ANKARA - HAVELSAN'ın gelecek vizyonunun bir parçası olan HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, "Açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni nesil teknolojiler geliştirmek için Gebze Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterecek merkezin açılışına töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24'ünü HAVELSAN iş ekosistemine dahil ettiklerini, 2021 yılı ile birlikte, Bilişim Vadisi bünyesine yeni katılan 56 firmayla da görüşmelere başlanacağını açıkladı.

"İhraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Genel Müdür Mehmet Akif Nacar, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan, yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin üstlendiği Türkiye Açık Kaynak Platformuna HAVELSAN'ın "kurucu üye" olduğunu hatırlatarak, "Bu sayede, oluşturulacak açık kaynak yazılım ekosistemindeki yazılımcı sayısını artırmayı ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bilişim Vadisi yönetiminin HAVELSAN'ı Bilişim Vadisi Mobilite Tabanlı Tarım Kümelenmesi'ne "Teknoloji Lideri" olarak davet ettiğini dile getiren Nacar; "Drone, IoT, robotic otonom sistemler, yapay zeka ve benzeri teknolojilerde Tarım Kümelenmesine dahil olacak firmalarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Artık dünyaya açılmamız gerekir"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Türkiye'de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının çok ilerlediğini ve bugün ülkemizde yapılamayacak, geliştirilemeyecek hiçbir ürün olmadığını belirterek, "Artık dünyaya açılmamız gerekir. Bunun için de maliyet etkin, sürdürülebilir, rekabetçi çözümler sunmalıyız. Biz de ülkemizin bu rekabetçiliğine katkı sunmak amacıyla bugün HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezimizi açtık. Bilişim Vadisindeki varlık sebeplerimizden biri de buradaki ekosistemle yakın çalışmak ve iş birliği yapmak. Biz bir ekosistem firmamızla bir ürün geliştiriyorsak, bu sadece HAVELSAN'ın ihtiyacı için, tüm dünyaya satabilmek üzere geliştirilmeli" şeklinde konuştu.

"Merkez bölgemize önemli bir güç katılmış olacak"

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, tüm sanayicilerin, yatırımcıların, üniversitelerin hizmetkarı olduklarını belirterek, "Sizlerin karşısına çıkacak engelleri kaldırmakla mükellefiz. HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezinin de açılmasıyla bölgemize önemli bir güç katılmış olacak" açıklamalarında bulundu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi parolasıyla sürdürülen çalışmaların önemli bir adımı olarak milli savunma endüstrimizin gözbebeği kurumlarından HAVELSAN'ın Bilişim Vadisinde İleri Teknolojiler Merkezi açmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN