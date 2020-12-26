HAVELSAN ikinci kez İnovaLİG şampiyonu
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HAVELSAN ikinci kez İnovaLİG şampiyonu

26.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:46
HAVELSAN ikinci kez İnovaLİG şampiyonu

Türk savunma sanayisinin ilk ve tek açık inovasyon merkezi olan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi'ni kuran HAVELSAN, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG ödüllerinde İnovasyon Kaynakları kategorisinde şampiyon oldu.

Türk savunma sanayisinin ilk ve tek açık inovasyon merkezi olan Yıldız Açık İnovasyon Merkezi'ni kuran HAVELSAN, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG ödüllerinde İnovasyon Kaynakları kategorisinde şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl da aynı kategoride şampiyon olan HAVELSAN, tüm kategorilerde üst üste 2 kez şampiyon olan ilk ve tek şirket olma unvanını da elde etti.

HAVELSAN'ın ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Karakaş aldı.

İnovaLİG; IMP3rove Academy'nin yürüttüğü Avrupa'da 17 ülkede uygulanan IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak yılın inovasyon liderleri belirleniyor.

İnovasyon yönetiminin olumlu etkisini artırabilecek faktörlerin ve kaynakların etkinliğinin değerlendirildiği İnovasyon Kaynakları kategorisinde elde ettikleri şampiyonluk için değerlendirme yapan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, "2016 yılından beri katıldığımız İnovaLİG'te 4 yılda iki şampiyonluk kazandık. İnovasyon Kaynakları kategorisinde üst üste ikinci kez şampiyon olarak tüm kategorilerde üst üste şampiyon olan ilk ve tek şirket olduk. HAVELSAN'ın teknoloji alanında inovasyona ne kadar önem verdiğini de bu ödüllerle bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

2019 İnovaLİG için başvuran 5 binin üzerinde firmanın değerlendirildiğini belirten Nacar, şunları kaydetti:

"IMP3rove metodolojisi ile Türkiye İnovasyon Karnesi çıkarıldı. HAVELSAN İnovasyon Yönetimi çalışmalarıyla yüz üzerinden 81 puan aldı. Bu puanla genel ortalamanın ve "Büyüme Şampiyonu" olarak ifade edilen ilk 250 firmanın ortalamasının çok üzerinde yer aldık."

ODTÜ BİM Cozone'da faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezi'ne, çevrim içi olarak da www.yildiz.havelsan.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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