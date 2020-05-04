HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?
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HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?

HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?
04.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:34

Koronavirüs sürecinde vatandaşların zamanının çoğunu evinde geçirmesi nedeniyle videolu görüşme uygulamalarına ihtiyaç arttı. HAVELSAN da bu ihtiyacı karışlamak için HAVELSAN Diyalog uygulamasını hazırladı. Peki, HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır? HAVELSAN Diyalog nedir?

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte artan ihtiyacı dikkate alarak, yerli ve güvenli bir video konferans ürünü geliştirdi. HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?

HAVELSAN DİYALOG NEDİR?

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor.

Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor.

Alanında uzman HAVELSAN siber güvenlik ve test ekipleri tarafından tüm denemeleri yoğun şekilde devam eden HAVELSAN Diyalog bu ay içinde kullanıma sunulacak.

HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?

HAVELSAN DİYALOG ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen özgün bir ürün geliştirdiklerini belirterek, "HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor. Bu da ürünümüzün yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda kullanımının önünü açarken, bulutta çalışabilmesi de hem kurumlara ve şirketlere hem de son kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor." dedi.

Video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog'un şirketin mesajlaşma, dosya gönderme gibi diğer iletişim uygulamaları ile birlikte çalışabilmesinin en önemli artılardan biri olduğunu dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Kurum, kuruluş, özel şirket veya bireysel kullanıcı fark etmeksizin ülkemizdeki bilgi güvenliği sorununa uçtan uca çözüm getiriyor. Diğer güvenli iletişim uygulamalarımızla birlikte çalışabildiği için HAVELSAN ürünleri bir anlamda bulunduğu kurumların güvenli iletişim köprüsü haline geliyor."

HAVELSAN Diyalog nedir? HAVELSAN Diyalog özellikleri nelerdir? HAVELSAN Diyalog nasıl kullanılır?

HAVELSAN DİYALOG GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

HAVELSAN Diyalog video konferans çözümünün siber güvenlik doğrulamasının da yapıldığını vurgulayan Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir Cluster mimaride (kümeleme) bir ürün ortaya çıkardık. Yüksek verimliliği ile toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurulabilecek. HAVELSAN Diyalog, ulusal ve global olarak da yaygınlaştırmaya uygun bir ürün oldu. Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek."

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