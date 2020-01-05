HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika
HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması HAVELSAN BARİYER, Uluslararası Ortak Kriterler EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ Sertifikası'nı almaya hak kazandı.
05.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:25
HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması HAVELSAN BARİYER, Uluslararası Ortak Kriterler EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ Sertifikası'nı almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com