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HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika

HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması HAVELSAN BARİYER, Uluslararası Ortak Kriterler EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

05.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:25
HAVELSAN BARİYER'e uluslararası sertifika

HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması HAVELSAN BARİYER, Uluslararası Ortak Kriterler EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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