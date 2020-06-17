Havayolunda Haziran'ın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldı
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Havayolunda Haziran'ın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile havayolunda 15 günde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon olduğunu belirtti.

Havayolunda Haziran'ın ilk 15 gününde 1 milyon yolcuya ulaşıldı
17.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile havayolunda 15 günde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşları ve ardından 11 Haziran itibarı ile kademeli olarak hayata geçirilen yurt dışı seferlerine ilişkin hava trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarına 1-15 Haziran tarihleri arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 olduğunu kaydetti. Söz konusu tarihlerde Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 940 bin 648, dış hat yolcu trafiğinin ise 69 bin 489 olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, söz konusu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Salgın nedeniyle hayatın her alanında olduğu gibi ulaşımda da önlemler alındığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, pandeminin ilk döneminde alınan tedbirlerin doğal bir sonucu olarak havayolu trafiğinde yüksek oranda düşüşler yaşandığını belirtti. Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile beraber iç hat uçuşlarının ilkini salgın sertifikası verilen İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 1 Haziran, dış hat uçuşlarını da 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2 BİN 898 UÇAK, 214 BİN 622 YOLCU TRAFİĞİ

İstanbul Havalimanı'nda Haziran ayının ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda bin 739, dış hatlarda ise bin 159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA 526 UÇAK, 38 BİNE YAKIN YOLCU

Bakan Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı'nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu ifade ederek, "Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti" dedi.

Yolculuklarda tedbirlerin en üst düzeyde tutulduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. İzolasyon odaklı bu süreçte havalimanlarımızı kullanan ve kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu süreçte her alanda önemli planlamalara imza attı. Bizim projelerimize de büyük destekleri oldu. Türkiye olarak bu süreçte gösterdiğimiz başarı tüm dünya tarafından takdir edildi. Sektörde elde ettiğimiz ilk rakamlar normalleşme sürecinin olumlu seyrinin göstergesi. İnanıyorum ki aldığımız her önlem gelecek güzel günlerin habercisi olacak" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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