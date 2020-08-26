Havayolu Şirketlerinden Corona Virüsüne Karşı Yeni Önlemler
Amerikan havayolu şirketleri, halkı yeniden uçakla yolculuk etmeye yönlendirme çabasıyla, yolcuları Corona virüsünden korumayı amaçlayan yeni önlemler alıyor.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:48
Amerikan havayolu şirketleri, halkı yeniden uçakla yolculuk etmeye yönlendirme çabasıyla, yolcuları Corona virüsünden korumayı amaçlayan yeni önlemler alıyor. Bu adım, tam da havayollarının yolcu sayısı yeniden düşmeye başladığı günlerde atıldı
Kaynak: DailyMotion.com