Havayolu şirketleri yakıt masrafını kısmak için depoyu doldurup fazla karbon salımına yol açıyor

11.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:20

Havayolu şirketleri, uçaklarının indiği ülkelerde ekstra yakıt masrafı yapmamak için, dönüş için gereken yakıtı da önceden yükleyip ekstra ağırlığa ve daha fazla karbon salımına neden oluyor.

İngiliz havayolları British Airways'de (BA) çalışan bir görevli, havayolu şirketlerinin kısa mesafe uçuşlarında uçak yakıt deposunu gereksiz yere doldurması nedeniyle sera gazı salımının arttığını ortaya koydu.

Bu fazla ağırlığın yol açtığı yıllık emisyon miktarının büyük bir kentte ortaya çıkan emisyona eşdeğer olduğu belirtiliyor.

BA, "operasyonel, güvenlik ve fiyat" nedeniyle sektörde bu uygulamanın yaygın olduğunu belirtti.

BBC Panorama programında mercek altına alınan bu uygulamanın, geçen yıl 18 bin ton ekstra karbondioksit salımına yol açtığı ifade edildi.

Araştırmacılar, Avrupa uçuşlarında her beş uçuştan birinde bu yönteme başvurulduğunu tahmin ediyor.

Avrupa'daki uçuş rotalarında yüklenen bu ekstra yakıtla ortaya çıkan karbondioksit salımının, 100 bin nüfuslu bir kenttekine eşdeğer olduğu belirtiliyor.

'Şirketler kar için gezegeni gözden çıkarıyor'

Bu uygulamaya karşı çıkanlar, bunun, havayolu sektörünün karbon emisyonunu azaltma vaadiyle çelişkili olduğunu söylüyor.

Çevre örgütü Greenpeace'in İngiltere şubesi yöneticisi John Sauven, BBC'ye yaptığı açıklamada, "bu, şirketlerin kar için gezegeni gözden çıkarmasına klasik bir örnek" dedi.

Sauven, "Şirketlerin vaatlerine inanıp, gönüllü olarak karbon emisyonunu azaltmalarını bir on yıl daha bekleme lüksümüz yok. Havayolu emisyonunu sınırlandırmalarını sağlamak için katı düzenlemelere ihtiyaç var; zira para için çevreyi kirletme söz konusu olduğu sürece istedikleri kadar kirleteceklerdir" diye konuştu.

BA, uçağın ağırlığını azaltmak için, uçaklarda bulundukları havayolu dergilerini bile daha hafif kağıda basmakla övünüyor.

Oysa Panorama programı BA'nın iç belgelerini incelediğinde, uçaklara 6 ton ekstra yakıt yüklendiğini gördü. Easyjet uçaklarında da aynı uygulamaya gidildiği belirtildi.

BA çalışanları, Avrupa'da kısa mesafe uçuşları yapan birçok havayolu şirketinin, yakıt tankını tam doldurma yoluyla maliyetten ne kadar tasarruf edileceğini gösteren bilgisayar programları kullandığını ifade ediyor.

50 dolar tasarruf için 600 kg fazla karbondioksit salınıyor

Belgelerden birinde, kısa bir süre önce İtalya'ya yapılan bir uçuşta uçağa 3 tona yakın ekstra yakıt yüklendiği, bu ekstra ağırlığın karbon emisyonunda 600 kg artışa yol açtığı, şirketin ise bu yolla sadece 50 dolar kadar tasarruf ettiği görüldü.

BA'nın sahibi olan International Airlines Group (IAG) 2018 yılında toplam 3,3 milyar dolar kar elde etti. Bunun yüzde 80 kadarı BA uçuşlarından kaynaklanıyor.

Bu uygulamaya dikkat çeken ve ismi açıklanmayan BA çalışanı, uygulamayı "ikiyüzlü" olarak niteledi.

Görevli, "Böylesine büyük bir şirket bu kadar cüzi bir tasarruf için bu kadar fazla karbondioksit emisyonuna yol açması, iklim konusundaki mevcut sorunlar düşünüldüğünde mazur görülebilir değil" diye konuştu.

BA ise "Avrupa havalimanları arasında önemli fiyat farkları olduğunu" ve ekstra yakıt yüklemenin sektörde kısa mesafe uçuşlarında yaygın olduğunu belirtti.

Bunun yol açtığı ekstra karbon emisyonunun ise toplamın yüzde 2'sine tekabül ettiği ifade edildi.

Avrupa'da hava trafiğini koordine eden Eurocontrol'ün hesaplamalarına göre, bölgede yakıt tankını tam doldurma uygulaması yılda 286 bin ton ekstra yakıt tüketilmesine, bu ise 900 bin ton ekstra karbondioksit salınımına yol açıyor.

Bu uygulama ile havayolu şirketlerinin yıllık 293 milyon dolar tasarruf ettiği tahmin ediliyor.