SunExpress, İzmir'den 5 yeni destinasyona uçacak
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SunExpress, İzmir'den 5 yeni destinasyona uçacak

12.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:09
SunExpress, İzmir'den 5 yeni destinasyona uçacak

SunExpress, 2021 yazında İzmir'den uçuşlarında kapasite ve frekans artışına gidecek.

SunExpress, 2021 yazında İzmir'den uçuşlarında kapasite ve frekans artışına gidecek. Şirket, dış hatlarda Kiev, Cenevre, Tel Aviv ve Beyrut, iç hatlarda ise Bodrum uçuşları düzenleyecek.

SunExpress'in açıklamasına göre, özellikle salgın döneminde yerli ve yabancı turistlere İzmir'in tatil için en güvenli adreslerden biri olduğunu göstermek adına otoriteler ve turizm profesyonelleri ile iş birliği içinde pek çok başarılı projeye imza atan şirket, bu yılın yazında da Türkiye ve bölge turizmine tam destek sunacak.

Bu yaz Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 15 şehirden İzmir'e direkt uçuş düzenleyeceğini açıklayan SunExpress; Amsterdam, Paris, Londra, Brüksel, Kopenhag gibi Avrupa'nın gözde turizm başkentlerinden uçuşlarda da frekans artıracak.

Eindhoven, Marsilya, Oslo, Helsinki ve St. Petersburg seferlerine bu yaz yeniden başlayacak şirket, İzmir'e toplamda 1,7 milyondan fazla koltuk sunacak.

SunExpress, İzmir uçuş ağına eklediği yeni rotaları Tel Aviv ve Beyrut'a 23 Mayıs itibarıyla haftada iki kez, Kiev uçuşları 26 Mayıs'tan, Cenevre uçuşları ise 2 Temmuz'dan itibaren haftada bir kez düzenlenecek.

İzmir'den Anadolu'nun 14 kentine sefer sunan şirket, 14 Mayıs itibarıyla her cuma akşamı Bodrum'a gidiş ve pazartesi sabahı ise Bodrum'dan dönüş olacak şekilde sefer gerçekleştirecek. Ayrıca Adana, Antalya ve Diyarbakır'a düzenlenen uçuşlar da günde 3 sefere çıkarılacak ve iç hat destinasyonunda frekans artışı sunulacak.

SunExpress, İzmir'den 5 yeni destinasyona uçacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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