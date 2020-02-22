Havayolu şefinden ırkçı istek

22.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:36

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in şefi Michael O'Leary İngiliz Time dergisine verdiği röportajda, Müslüman erkeklerin uçuş öncesi daha sıkı kontrollerden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in şefi Michael O'Leary demecinde bombalı saldırıları tek başına seyahat eden Müslüman gençlerin düzenleyeceğini bunun içinde daha sıkı kontrol edilmeleri gerektiğini savundu. O'Leary, "Bombalı saldırı düzenleyenler kim? İleride bu saldırıları tek başına seyahat eden erkekler düzenleyecek. Irkçılık kabul edilir diye söylenmeyebilir ama bunlar Müslüman inancına sahip erkeklerdir" dedi.



Ailesiyle seyahat eden Müslüman erkeklerin tek başına seyahat edenlerle karşılaştırıldığında tehlike teşkil etmeyeceklerini söyleyen O'Leary, "Çünkü ailesini havaya uçurma olasılığı sıfırdır" şeklinde konuştu.



Bu fikirlerin ırkçı fikirler olduğunu belirten İngiliz Labour Partisi milletvekili Khalid Mahmood, İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Almanya'da bir beyaz 8 kişiyi öldürdü. Şimdi beyazların faşist olduklarını mı araştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DUBLİN

Kaynak: İHA