Havayolu İstatistikleri

Türkiye havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı, yılın ilk yarısında 84 milyon 197 bin 576 oldu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, haziranda Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 979 bin 609, dış hatlarda 8 milyon 150 bin 28 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcu sayısıyla haziranda 17 milyon 152 bin 147 yolcuya hizmet verildi.



Haziranda havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 78 bin 415, dış hatlarda ise 57 bin 580 olarak kayıtlara geçti.



Üst geçiş trafiğinde artış eğilimi haziranda da sürdü. Üst geçiş trafiğiyle hizmet verilen toplam uçak sayısı 172 bin 310 olarak kayıtlara geçti.



Havalimanlarında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği haziran itibarıyla iç hatlarda 77 bin 516 tona, dış hatlarda 225 bin 807 tona, toplamda ise 303 bin 323 tona ulaştı.



Bu yılın ocak-haziran döneminde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği 870 bin 853, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 84 milyon 197 bin 576, yük trafiği ise 1 milyon 496 bin 564 ton oldu.