Havaya uçurulan terörist başı Öcalan'ın Darmık Dağındaki sözde anıtı

Sözde anıttan kalan molozlar Kilis'ten de görülüyor

KİLİS - Yerli üretim Silahlı İnsansız Hava Aracının tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında havaya uçurduğu terör örgütü PKK/PYD/YPG elebaşı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağındaki sözde anıtının kalıntıları Kilis'in yüksek kesimlerinden de görülüyor.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının 12'inci gününde yerli üretim Silahlı İnsansız Hava Aracının tarafından havaya uçurulan terör örgütü PKK/PYD/YPG ele başısı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağındaki sözde anıtının kalıntıları Kilis'in yüksek kesimlerinden de görülüyor. Dürbünle bakıldığında dağın güney yamacındaki sözden anıttan geriye kalan moloz yığınları rahatlıkla görülebiliyor.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağının güney yönüne bakan 53 metrelik poster şeklindeki sözde anıtı,düzenlenen hava harekatıyla 31 Ocakta yerli üretim SİHA tarafından vururlarak imha edilmişti.