SİHA'nın Havaya Uçurduğu Öcalan'ın Sözde Anıtının Kalıntıları Kilis'ten Görülüyor
Silahlı İnsansız Hava Aracının havaya uçurduğu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağı'ndaki sözde anıtının kalıntıları Kilis'in yüksek kesimlerinden görülüyor.
Yerli üretim Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında havaya uçurduğu terör örgütü PKK/PYD-YPG elebaşı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağı'ndaki sözde anıtının kalıntıları Kilis'in yüksek kesimlerinden de görülüyor.
SİHA'NIN YERLE BİR ETTİĞİ ANITTAN GERİYE MOLOZ YIĞINI KALDI
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'inci gününde yerli üretim SİHA tarafından havaya uçurulan terör örgütü PKK/PYD-YPG elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağı'ndaki sözde anıtının kalıntıları Kilis'in yüksek kesimlerinden de görülüyor.
Dürbünle bakıldığında dağın güney yamacındaki sözden anıttan geriye kalan moloz yığınları rahatlıkla görülebiliyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Darmık Dağı'nın güney yönüne bakan 53 metrelik poster şeklindeki sözde anıtı, 31 Ocak'ta yerli üretim SİHA tarafından vurulmuştu.