Havaya rastgele ateş açan şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havaya rastgele ateş açan şüpheli suçüstü yakalandı

Havaya rastgele ateş açan şüpheli suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de mahalle içerisinde havaya rastgele ateş eden şüpheli şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de mahalle içerisinde havaya rastgele ateş eden şüpheli şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarına bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde silahla havaya ateş edildiği ihbarı gelmesi üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Olay yerine giden ekipler, U.D. isimli şahsı mahalle içerisinde silahla havaya ateş ederken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde bulunan 9 milimetre çapında faturasız ve kayıtsız kurusıkı tabancaya el konuldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kurusıkı tabanca kovanı bulunarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli U.D. hakkında, "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan bin 730 lira idari para cezası uygulanırken, "Meskün Mahallede Silahla Ateş Etmek" suçundan adli işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Cani anne, kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Tartıştığı annesini bıçaklayan evlat: Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim
Tartıştığı annesini bıçaklayan evlat: Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havaya rastgele ateş açan şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:33:51. #1.11#

title