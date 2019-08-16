Havaya ateş edince cephaneliği ortaya çıktı

16.08.2019 16:01

MERSİN'in Tarsus ilçesinde rastgele havaya ateş eden kişinin evinde yapılan aramada 2 tüfek, 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir apartmandan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine ekipler, tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kilerde 2 pompalı tüfek ve Baretta marka 7.65 tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polis, havaya ateş açan E.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA