Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Denizli'de silahla havaya ateş açarak araçla ilerleyen baba ve oğlu, polisin takibi sonucu kaza yaparak yakalandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de silahla havaya ateş açarak araçla ilerleyen baba ve oğlu, polisin takibi sonucu kaza yaparak yakalandı. Şehir magandası baba ve oğulun silahla havaya açtığı ateşte kovanlardan biri evin penceresinden girerek tavana isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstiklal Caddesinde alkollü sürücü Şevket Ş. ve yolcu konumunda bulunan oğlu Selim Ş.'yle birlikte 20 AV 200 plakalı otomobille silahla havaya ateş açtı. Polis ekipleri silah sesini duyması üzerine sürücünün peşine takıldı. Polislerden kaçmaya devam eden sürücü yaklaşık 4 kilometre kovalamaca sonucunda Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir dükkana çarparak durabildi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü ve yanında bulunan oğlu Selim Ş. güçlükle araçtan indirildi. Hafif yaralanan Selim Ş. ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü Şevket Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kurşunlardan biri eve diğeri ise dükkana isabet etti

Baba ve oğlu araçla polisten kaçtığı sırada Atatürk Caddesi üzerinde silahla havaya 4 el ateş açtı. Kurşunlardan biri dükkana isabet ederken diğer kurşun ise bir evin penceresinden içeriye girerek tavana isabet ettiği tespit edildi. Kurşunun isabet ettiği evde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdi. Diğer yorgun kurşunlar polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Havaya ateş ederek ilerleyen şehir magandaları 4 kilometrelik kaçış sonrası duvara tosladı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

 Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım

Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title