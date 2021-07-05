Havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden maganda korku dolu anlar yaşattı.

Sedde boyunda düğün konvoyunun önünde kimliği belirsiz bir magandanın elinde bulunan otomatik silahla havaya ateş etmesini gören bir küçük çocuk korkudan ağlamaya başladı. Silahla havaya ateş edildiği anlar bir anne tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kadın, ağlayan çocuğunu ise "Korkma korkma" diye sakinleştirmeye çalıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı