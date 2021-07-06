Havaya ateş eden maganda gözaltında
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Havaya ateş eden maganda gözaltında

Havaya ateş eden maganda gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş ederek korku dolu anlar yaşatan maganda gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş ederek korku dolu anlar yaşatan maganda gözaltına alındı.

Dün Sedde boyunda düğün konvoyunun önünde kimliği belirsiz bir magandanın elinde bulunan otomatik silahla havaya ateş etmesi sonucu korku dolu anlar yaşanmıştı. Yaşanan korku dolu anlarda küçük bir çocuk "Korkuyorum, yapmayın lütfen" diye ağlamıştı. Silahla havaya ateş edildiği anlar ise bir anne tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti. Kadın, ağlayan çocuğunu ise "Korkma korkma" diye sakinleştirmeye çalıştırmıştı.

Olayı araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 1 adet patlamamış, 4 adet de boş fişek buldu. Ekiplerin yaptıkları çalışmada kimliği tespit edilen S.T. isimli şahıs olayda kullandığı otomatik tüfekle birlikte Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu.

Şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Havaya ateş eden maganda gözaltında
Havaya ateş eden maganda gözaltında
Havaya ateş eden maganda gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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