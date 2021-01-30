Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
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Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

30.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:25
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

EDİRNE'de kavgaya karışıp, silahla havaya ateş açan 2 şüpheli, motosikletle kaçmaya çalıştığı sırada yaşanan 7 kilometrelik kovalamacada yakalandı.

EDİRNE'de kavgaya karışıp, silahla havaya ateş açan 2 şüpheli, motosikletle kaçmaya çalıştığı sırada yaşanan 7 kilometrelik kovalamacada yakalandı.

Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kavgaya rastlamadı. Bu sırada mahallede inceleme yapan ekipler kavgaya karışıp, havaya ateş ettiği iddia edilen 2 şüphelinin plakasız motosikletle kaçtığını gördü. Ekiplerin, kaçan motosikletin peşine düşmesiyle, şüpheli ve polis arasında kovalamaca başladı. Tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 7 kilometrelik kovalamacanın ardından İl Özel İdaresi kavşağında yakaladı.Yere yatırılıp ters kelepçeye gözaltına alınan 2 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve motosiklette yaptığı aramada, herhangi bir silaha rastlamadı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
Havaya ateş açıp polisten kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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