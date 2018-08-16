Havaya Ateş Açılan Düğünde Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Burdur'un Bucak ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Yüreğil köyünde 11 Ağustos gecesi açık alanda yapılan bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak (12), tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Toprak'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi Morgunda savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna sevk edildi.